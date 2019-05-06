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Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 72 тыс. рублей

6 май 2019 (12:10)

На конец апреля 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 131 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).

За последние четыре недели вторичное жилье в городе подорожало на 0,4%.

Среди различных территорий отмечается разнонаправленная динамика. Так, объекты в Центре за месяц стали дешевле на 0,2%. Стоимость квадратного метра жилья в первом ценовом поясе не изменилась. Цена объектов второго пояса выросла на 0,1%, третьего — на 0,3%. В четвертом ценовом поясе квартиры подешевели на 0,8%.

В настоящее время средний срок экспозиции (период от выставления на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет четыре месяца.

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