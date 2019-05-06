Важно
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 72 тыс. рублей
6 май 2019 (12:10)
На конец апреля 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 131 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).
За последние четыре недели вторичное жилье в городе подорожало на 0,4%.
Среди различных территорий отмечается разнонаправленная динамика. Так, объекты в Центре за месяц стали дешевле на 0,2%. Стоимость квадратного метра жилья в первом ценовом поясе не изменилась. Цена объектов второго пояса выросла на 0,1%, третьего — на 0,3%. В четвертом ценовом поясе квартиры подешевели на 0,8%.
В настоящее время средний срок экспозиции (период от выставления на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет четыре месяца.
За последние четыре недели вторичное жилье в городе подорожало на 0,4%.
Среди различных территорий отмечается разнонаправленная динамика. Так, объекты в Центре за месяц стали дешевле на 0,2%. Стоимость квадратного метра жилья в первом ценовом поясе не изменилась. Цена объектов второго пояса выросла на 0,1%, третьего — на 0,3%. В четвертом ценовом поясе квартиры подешевели на 0,8%.
В настоящее время средний срок экспозиции (период от выставления на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет четыре месяца.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 72 тыс. рублей
- Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превышает 160 дней
- Вторичное жилье в Екатеринбурге за год подешевело на 3%
- УПН: Вторичное жилье в Екатеринбурге за год подешевело на 3%
- Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга за неделю снизилась на 0,4%