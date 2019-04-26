Ставка на распутье

Сегодня, 26 апреля 2019 года, совет директоров Банка России в очередной раз рассмотрит вопрос об утверждении значения ключевой ставки. Последний раз этот вопрос был рассмотрен месяц назад, и тогда Центробанк решил этот показатель не менять. Аналогичной ситуации наблюдатели ожидают и в этот раз. Как отмечают аналитики, никаких глобальных изменений в экономике, которые могли бы заставить регулятора пересмотреть свою политику, за это время не произошло.Месяц назад в своем официальном заявлении регулятор указал, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор допускает переход к снижению ключевой ставки, то есть смягчению политики, в 2019 году. Однако тогда ЦБ не конкретизировал период возможного начала снижения ключевой ставки, кроме обозначенного в целом 2019 года.Аналитики отмечают, что рыночная конъюнктура складывается для ЦБ благоприятно, рост мировых цен на нефть позволяет рублю расти относительно доллара США. Экономика оправляется от шока, вызванного ростом НДС, и инфляция приближается к плановым уровням. В то же время пока этих изменений недостаточно для того, чтобы ставка была изменена.«На прошедшей неделе инфляция впервые за долгое время стала снижаться в годовом выражении (5,2% г./г.), по нашим расчетам. Это полностью соответствует нашим прогнозам, и мы ожидаем, что инфляция к концу апреля имеет все шансы сохраниться на достигнутом уровне. Цены на большинство продуктов, которые входят в расчет недельной инфляции, замедляют рост г./г., и практически нет ни одного товара, который дорожает. В ближайшей перспективе мы не видим серьезных инфляционных рисков, которые бы вызвали отклонение от дезинфляционной траектории. «Контрольной точкой» станет июль, когда будет проведена индексация тарифов ЖКХ (она будет больше, чем в прошлом году из-за эффекта более высокой прогнозной инфляции и повышения НДС). По нашим оценкам, это лишь замедлит общую дезинфляцию, не приведя к всплеску годовых темпов роста. Однако для ЦБ это может стать еще одним фактором для того, чтобы повременить с полномасштабным переходом к смягчению политики», — полагает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.«Мы не ожидаем изменения ставки ЦБ на ближайшем заседании в апреле — вероятнее всего, регулятор будет ожидать выхода дополнительных макроэкономических данных, в том числе по инфляции, прежде чем идти на снижение ставки», — отмечает глава аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик.«Отсутствие существенных внешних рисковых факторов, а также на фоне быстрого приближения месячной инфляции к уровням в 0,33% м./м. (4% в годовом выражении), регулятор явно будет настроен на смягчение риторики на заседании 26 апреля. Впрочем, вряд ли ЦБ будет снижать ставку в ближайшие месяцы. Как мы полагаем, для этого необходима уверенность в том, что инфляция закрепится ниже 0,33% м./м., а внешний фон не будет резко ухудшаться», — отмечает Станислав Мурашов.В то же время ряд экспертов не исключают, что ставка все же может быть снижена на 0,25%.«Россия активнее, чем когда-либо, занимает деньги на внутреннем рынке. В первом квартале заимствования достигли 514 млрд руб., во втором запланированы на уровне 600 млрд руб. Займы обходятся в +/- 8% годовых. Ключевая ставка — действенный инструмент регулирования их стоимости. Ее снижение на четверть процента снизит и стоимость заимствований на ту же четверть процента. А в обстановке повышенного спроса на внутренний госдолг сомневаться в его отсутствии Минфину и ЦБ пока не приходится. Внешняя среда тоже достаточно дружественна. В ЕС продолжается программа количественного смягчения, в США объявлено о приостановке ее сворачивания. И там, и там ставки или критически низки, или перестали повышаться. В общем, капитала много, можно занимать его дешевле. Да и зачем выделяться на общем фоне», — полагает генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.«Сдерживающий фактор — внутренний денежный рынок. Ставки межбанковского кредитования — 7,6-7,9%. Инфляция все еще разгоняется, по марту — 5,3%. Можно поразмышлять над перегретостью цен нефти и фондовых котировок в мире и России. И подумать о перестраховке в формате жесткой денежной политики. Но, кажется, ЦБ подобных логических конструкций избегает», — отмечает он.«Банк России давно, уже 4 с лишним месяца ставку не менял. Это много для нашего склонного к подвижности регулятора. Средний отрезок времени между сменами ставки, начиная с 2014 года — 85 дней. К тому же Э. Набиуллина выражала мысль, что повышение ставки в декабре было ударом на упреждение, в ожидании дальнейшей макрорыночной турбулентности. Турбулентности не произошло. Можно вернуть статус-кво», — считает Андрей Хохрин.Отметим, в 2017 году ставка сдвинулась с 10% до 7,75%. В 2018 году процесс снижения ставки продолжался в первой половине года. Минимального значения в 7,25% она достигла год назад — 23 марта 2018 года. После этого возобладали обратные тенденции. Дважды за 2018 год она была поднята и сейчас вновь составляет 7,75%.