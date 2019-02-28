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Московская компания победила в конкурсе на проектирование «мусорной» инфраструктуры в Нижнем Тагиле
28 февраль 2019 (17:47)
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. Проектировать мусоросортировочный комплекс, снегоплавильную станцию, а также новый полигон для твердых коммунальных отходов в Нижнем Тагиле будет ООО «Инженерно-проектный центр Новый генерации» (ООО «Интертехэлектро-Проект», г. Москва).
Как указано в документации на сайте госзакупок, компания стала единственным допущенным к торгам участником и победителем аукциона, объявленного АО «Облкоммунэнерго». Свои заявки на конкурс также подавали УрФУ им. Б. Н. Ельцина и ОАО «Челябинский институт по проектированию заводов тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения», однако их признали не соответствующими требованиям.
ООО «ИТЭ-Проект» должно выполнить инженерные изыскания и разработку проектной документации на три объекта: «Мусоросортировочный комплекс», «Комплекс по выделению твердых коммунальных отходов из снежных масс», «Полигон ТКО» в Нижнем Тагиле. Контракт заключен на сумму 208 млн 900 тыс. руб. (без НДС). Договор должен быть исполнен до 3 августа 2020 года.
Концессионное соглашение по строительству объектов инфраструктуры для утилизации и переработки ТКО в июне 2018 года подписали врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев и гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Отметим, что «Облкоммунэнерго» контролируют структуры, считающиеся близкими к бизнесменам Алексею Боброву и Артёму Бикову. Их же связывают с ООО «Компания «Рифей» — регоператором по работе с ТКО Северной зоны Свердловской области.
Как указано в документации на сайте госзакупок, компания стала единственным допущенным к торгам участником и победителем аукциона, объявленного АО «Облкоммунэнерго». Свои заявки на конкурс также подавали УрФУ им. Б. Н. Ельцина и ОАО «Челябинский институт по проектированию заводов тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения», однако их признали не соответствующими требованиям.
ООО «ИТЭ-Проект» должно выполнить инженерные изыскания и разработку проектной документации на три объекта: «Мусоросортировочный комплекс», «Комплекс по выделению твердых коммунальных отходов из снежных масс», «Полигон ТКО» в Нижнем Тагиле. Контракт заключен на сумму 208 млн 900 тыс. руб. (без НДС). Договор должен быть исполнен до 3 августа 2020 года.
Концессионное соглашение по строительству объектов инфраструктуры для утилизации и переработки ТКО в июне 2018 года подписали врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев и гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Отметим, что «Облкоммунэнерго» контролируют структуры, считающиеся близкими к бизнесменам Алексею Боброву и Артёму Бикову. Их же связывают с ООО «Компания «Рифей» — регоператором по работе с ТКО Северной зоны Свердловской области.
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