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В Екатеринбурге планируют отменить еще один популярный автобусный маршрут — 011

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. Администрация Екатеринбурга планирует отменить еще один популярный автобусный маршрут — 011. Об этом стало известно из ответа администрации города на письмо жительницы города Юлии Демченко, которое она опубликовала у себя на странице в Facebook.



В ответ на просьбу жительницы увеличить число автобусов на маршруте 011 в администрации ответили, что он будет отменен «в связи с некачественным обслуживанием предприятием ООО «Компания «Авто-Вираж».



Вместо него планируется запустить новый маршрут 042, который будет ходить от Химмаша до переулка Базовый. При этом могут пострадать жители Железнодорожного района, которые ранее напрямую добирались до ТЦ «Леруа Мерлен».

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