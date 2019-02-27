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Свердловские власти не считают противозаконными действия филармонии по скупке квартир в доме под снос

27 февраль 2019 (11:14)

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. Министерство культуры Среднего Урала в ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских в прокуратуру региона пояснило, что действия Свердловской государственной филармонии по приобретению квартир в доме по ул. Карла Либкнехта, 40 не нарушают закон. Соответствующий документ опубликован на странице депутата в Facebook.

Ранее стало известно, что филармония намерена приобрести максимум помещений в указанном доме, чтобы полностью расселить его и получить возможность сноса ради строительства нового концертного зала. В этой связи А. Альшевских обратился в надзорный орган за разъяснением, имеет ли госучреждение право на подобные расходы, эффективность которых вызывает сомнения.

Прокуратура переадресовала запрос в Свердловский минкульт, который пояснил, что филармония действует в соответствии с уставными документами.

«Квартиры приобретены филармонией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. Средства из областного бюджета на приобретение вышеуказанных квартир в 2018 году не выделялись», — указано в ответе министерства.

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