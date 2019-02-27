Новости дня
Свердловские власти не считают противозаконными действия филармонии по скупке квартир в доме под снос
27 февраль 2019 (11:14)
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. Министерство культуры Среднего Урала в ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских в прокуратуру региона пояснило, что действия Свердловской государственной филармонии по приобретению квартир в доме по ул. Карла Либкнехта, 40 не нарушают закон. Соответствующий документ опубликован на странице депутата в Facebook.
Ранее стало известно, что филармония намерена приобрести максимум помещений в указанном доме, чтобы полностью расселить его и получить возможность сноса ради строительства нового концертного зала. В этой связи А. Альшевских обратился в надзорный орган за разъяснением, имеет ли госучреждение право на подобные расходы, эффективность которых вызывает сомнения.
Прокуратура переадресовала запрос в Свердловский минкульт, который пояснил, что филармония действует в соответствии с уставными документами.
«Квартиры приобретены филармонией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. Средства из областного бюджета на приобретение вышеуказанных квартир в 2018 году не выделялись», — указано в ответе министерства.
Ранее стало известно, что филармония намерена приобрести максимум помещений в указанном доме, чтобы полностью расселить его и получить возможность сноса ради строительства нового концертного зала. В этой связи А. Альшевских обратился в надзорный орган за разъяснением, имеет ли госучреждение право на подобные расходы, эффективность которых вызывает сомнения.
Прокуратура переадресовала запрос в Свердловский минкульт, который пояснил, что филармония действует в соответствии с уставными документами.
«Квартиры приобретены филармонией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. Средства из областного бюджета на приобретение вышеуказанных квартир в 2018 году не выделялись», — указано в ответе министерства.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловская филармония выкупила 11 квартир в доме, который мешает строительству нового здания
- Аркадий Чернецкий предложил рассмотреть вариант строительства нового здания филармонии за счет сада Вайнера
- Прокуратура не закончила проверку по факту возможного сноса дома для нового зала Свердловской филармонии
- Прокуратура Екатеринбурга не нашла существенных нарушений при проверке филармонией здания на улице Карла Либкнехта
- В бюджете Свердловской области заложены 362 млн рублей на проект нового зала филармонии