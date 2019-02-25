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Владимир Путин поручил снизить комиссии за безналичные переводы
25 февраль 2019 (18:01)
УрБК, Москва, 25.02.2019. Президент России Владимир Путин по итогам форума «Деловой России» дал поручение правительству совместно с Банком России проработать меры по снижению комиссий за безналичные расчеты с использованием банковских карт. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Банку России подготовить совместно с правительством Российской Федерации и представить предложения о возможности снижения размера отдельных видов комиссий за перевод денежных средств, уплачиваемых участниками платежной системы при осуществлении безналичных расчетов, в том числе с использованием банковских карт», — говорится в документе.
Также предлагается проработать возможности осуществления расчетов между юридическими лицами с использованием электронных платежных инструментов, а также механизма обеспечения контроля за такими расчетами и поставщиками платежных услуг.
Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Срок выполнения поручения до 30 апреля 2019 года.
Напомним, что ранее в правительстве РФ озаботились вопросом высокой банковской комиссии, которую платит торговая точка при расчетах безналичным способом. Президент РФ Владимир Путин назвал эту комиссию «квазиналогом» и предложил равняться на европейский уровень. Банковское сообщество выступило против, полагая что снижение комиссии не отразится на прибыли бизнеса. К такому же заключению пришли в Минпромторге. Тем не менее ФАС собирает сведения с банков о схеме расчета данной комиссии.
«Банку России подготовить совместно с правительством Российской Федерации и представить предложения о возможности снижения размера отдельных видов комиссий за перевод денежных средств, уплачиваемых участниками платежной системы при осуществлении безналичных расчетов, в том числе с использованием банковских карт», — говорится в документе.
Также предлагается проработать возможности осуществления расчетов между юридическими лицами с использованием электронных платежных инструментов, а также механизма обеспечения контроля за такими расчетами и поставщиками платежных услуг.
Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Срок выполнения поручения до 30 апреля 2019 года.
Напомним, что ранее в правительстве РФ озаботились вопросом высокой банковской комиссии, которую платит торговая точка при расчетах безналичным способом. Президент РФ Владимир Путин назвал эту комиссию «квазиналогом» и предложил равняться на европейский уровень. Банковское сообщество выступило против, полагая что снижение комиссии не отразится на прибыли бизнеса. К такому же заключению пришли в Минпромторге. Тем не менее ФАС собирает сведения с банков о схеме расчета данной комиссии.
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