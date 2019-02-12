Цена безнала

В рамках реализации национального проекта развития малого бизнеса в правительстве РФ озаботились вопросом высокой банковской комиссии, которую платит торговая точка при расчетах безналичным способом. Президент РФ Владимир Путин вообще назвал эту комиссию «квазиналогом» и предложил равняться на европейский уровень. Банковское сообщество выступило против, полагая что снижение комиссии не отразится на прибыли бизнеса. К такому же заключению пришли в Минпромторге. Тем не менее ФАС собирает сведения с банков о схеме расчета данной комиссии, а рейтинговое агентство Moody’s полагает, что ее снижение — это решенный вопрос, и подсчитывает убытки крупнейших банков РФ. Но пока совершенно неизвестно, выиграют ли бизнес и покупатели от этой инициативы.Российские банки могут снизить комиссию за обработку карт на фоне тщательного контроля со стороны правительства, считают аналитики международного рейтингового агентства Moody’s.«После замечаний Путина и под пристальным вниманием регулирующих органов мы ожидаем, что ведущие российские банки сократят комиссионные за обработку карт либо в соглашении с центральным банком, либо под давлением ФАС. В настоящее время банки взимают комиссию в размере до 3% каждый раз, когда продавец использует свой терминал в точке продаж для обработки платежа по кредитной или дебетовой карте клиента, что в некоторых других странах составляет примерно 0,3%. Затем банк делит часть комиссии с поставщиком платежной системы и эмитентом карты (комиссия за обмен), если эмитентом не является сам банк», — указано в сообщении Moody’s.По мнению агентства, снижение комиссий уменьшит доходы крупнейших банков на рынке карт: Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и Райффайзенбанка.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «квазиналогом» комиссии за безналичный расчет за товары и услуги и предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса.«В некоторых странах комиссия даже не 0,3%, а еще меньше — 0,2%, у нас — 3%. Конечно, это слишком много», — сказал В. Путин, выступая на форуме «Деловая Россия».Вслед за его речью ФАС отправила подробные запросы в банки о том, как они формируют комиссии, а представителям сферы торговли — о том, как оплата картами влияет на доход предприятия. Статистика собирается за 4 года, и, вероятно, станет базой для установления некого минимального значения.Ранее ФАС и Ассоциация компаний розничной торговли направляли председателю правительства РФ Дмитрию Козаку предложение о снижении комиссий. Тогда их приостановили в Минпромторге, указав на зарубежную практику. По данным министерства, госрегулирование цены на эквайринг не ведет к снижению цен, а, наоборот, вызывает увеличение стоимости банковского обслуживания.Сейчас магазины, как правило, закладывают эквайринговую комиссию в цену товара. Эту простую схему можно увидеть в ситуации, когда вам предложат скидку в магазине, если вы расплатитесь наличными. Об этом же говорит история с магазином «Ашан», который после открытия в Екатеринбурге, несмотря на свои значительные обороты, долго не принимал к оплате банковские карты. Тогда это объяснялось тем, что при небольшой наценке на стоимость товаров, которую он удерживает, комиссии банков для него невозможны.Поскольку стоимость эквайринга зависит от оборота, малый бизнес от высокой комиссии страдает больше, чем крупный ритейлер. Тем более, что крупная торговая сеть имеет больше аргументов в переговорах с обслуживающим ее банком.Но возникает вопрос, снизятся ли цены в магазине, если с него банк будет брать эквайринговую комиссию не в 1,5%, а, например, в 0,5%?Вероятнее всего, нет. Во-первых, предпринимателю всегда есть на что потратить данный освободившийся расход. Эту экономию он может как просто положить себе в прибыль, так и, например, использовать в качестве источника инвестиций или закрыть какую-либо часть кредитных средств.Во-вторых, у банка в связи с этим образуется выпадающий доход, который необходимо возместить. Другого способа компенсации, кроме как заложить его в стоимость той или иной услуги, у кредитного учреждения нет. Так что, вероятнее всего, малый бизнес и не увидит для себя экономии со снижением комиссии.С другой стороны, что в связи с регулированием эквайринга произойдет в межбанковском взаимодействии? Основную долю комиссии занимает interchange fee — платеж, который распределяется между банком-эквайером, банком-эмитентом и международной платежной системой (МПС). За счет этой комиссии банки имеют возможность организовывать программы лояльности для клиентов, например, выплачивать держателям карт кэшбэк. Если с помощью государственного регулирования удастся снизить взаимные комиссии между банками, все равно часть платежа будет уходить в МПС.«Маржа по услуге и так низкая, а в условиях текущей высокой конкуренции на рынке предложения банков предполагают минимальную доходность для самих кредитных учреждений. Сейчас на рынке эквайринга ставки в среднем составляют 1,5-2%. Говорить об ограничении комиссии за эквайринг было бы разумно в том случае, если бы вместе с ней ограничили или снизили комиссии платежных систем, которые банк-эквайер выплачивает банку-эмитенту. В таком случае нововведение поспособствовало бы развитию малого бизнеса. В противном случае можно ожидать, что банки начнут повышать комиссии за иные сервисы для компенсации потери доходов, что в итоге не даст необходимого толчка для развития малого бизнеса», — считает директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.При этом она рассказывает, что эквайринг — это одна из самых популярных услуг среди предпринимателей, обслуживающихся в УБРиР. По статистике, в «легких» офисах, предназначенных исключительно для представителей малого и микро-бизнеса, каждый второй предприниматель вместе с расчетным счетом подключает и эквайринг.Ассоциация банков России также против госрегулирования в этой сфере. Там полагают, что на этом рынке сложилась устойчивая система, вмешательство в которую не принесет ничего хорошего ни бизнесу, ни потребителям.Таким образом, ситуация выглядит так, как будто сейчас на двух противоположных чашах весов лежат прибыли крупнейших банков от эквайринга и желание руководства страны каким-то образом поддержать малый торговый бизнес. Но можно с большой долей уверенности предполагать, что и та, и другая сторона не откажется от своих планов и доходов — правительство введет регулирование цены эквайринга, а банки компенсируют это за счет повышения стоимости других услуг. А вот покупатели, вероятно, будут лишены банковских программ лояльности и забудут про полюбившийся кэшбэк. Малому бизнесу, как обычно, придется искать какой-то способ сэкономить. Вероятнее всего, им станет частичный отказ от безналичных расчетов.