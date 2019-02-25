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Свердловским муниципалитетам спишут долги на общую сумму 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. В Свердловской области реструктуризируют долги муниципалитетов в сумме 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального минфина.



Соответствующий документ подписан вице-губернатором — министром финансов Свердловской области Галиной Кулаченко. Приказ «О частичном списании сумм основного долга по соглашениям о реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2018 году» предполагает частичное списание сумм основного долга 25 муниципалитетам региона.



Среди территорий, которым оказана поддержка, — Камышлов, Богданович, Ирбит, Кировград, Кушва, Нижняя Тура, Горноуральский городской округ, Слободо-Туринский муниципальный район, Туринский городской округ, Арамиль, Верхний Тагил, Волчанск. Невьянск, Ирбитское муниципальное образование, Березовский, Серов, Тавда, Сысерть, Североуральск, Шали, Ревда, муниципальное образование Алапаевское, Дегтярск, Новая Ляля, городской округ Верхотурский.

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