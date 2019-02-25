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Свердловским муниципалитетам спишут долги на общую сумму 200 млн рублей
25 февраль 2019 (13:55)
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. В Свердловской области реструктуризируют долги муниципалитетов в сумме 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального минфина.
Соответствующий документ подписан вице-губернатором — министром финансов Свердловской области Галиной Кулаченко. Приказ «О частичном списании сумм основного долга по соглашениям о реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2018 году» предполагает частичное списание сумм основного долга 25 муниципалитетам региона.
Среди территорий, которым оказана поддержка, — Камышлов, Богданович, Ирбит, Кировград, Кушва, Нижняя Тура, Горноуральский городской округ, Слободо-Туринский муниципальный район, Туринский городской округ, Арамиль, Верхний Тагил, Волчанск. Невьянск, Ирбитское муниципальное образование, Березовский, Серов, Тавда, Сысерть, Североуральск, Шали, Ревда, муниципальное образование Алапаевское, Дегтярск, Новая Ляля, городской округ Верхотурский.
Соответствующий документ подписан вице-губернатором — министром финансов Свердловской области Галиной Кулаченко. Приказ «О частичном списании сумм основного долга по соглашениям о реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2018 году» предполагает частичное списание сумм основного долга 25 муниципалитетам региона.
Среди территорий, которым оказана поддержка, — Камышлов, Богданович, Ирбит, Кировград, Кушва, Нижняя Тура, Горноуральский городской округ, Слободо-Туринский муниципальный район, Туринский городской округ, Арамиль, Верхний Тагил, Волчанск. Невьянск, Ирбитское муниципальное образование, Березовский, Серов, Тавда, Сысерть, Североуральск, Шали, Ревда, муниципальное образование Алапаевское, Дегтярск, Новая Ляля, городской округ Верхотурский.
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