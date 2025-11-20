ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202509:49

Правительство Свердловской области проведет реструктуризацию долгов семи муниципалитетов

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. Правительство Свердловской области проведет реструктуризацию долгов семи муниципалитетам по бюджетным кредитам на общую сумму более 1,24 млрд руб. Приказ министерства финансов Свердловской области подготовлен в рамках исполнения областного бюджета на 2025 год и постановления № 556-ПП от 23 октября 2025 года.

Речь идет о кредитах, которые муниципалитетам были предоставлены в 2021–2022 годах. Некоторые муниципалитеты, согласно постановлению, получат послабления сразу по двум займам.

В список муниципалитетов включены Ирбитский МО (25 млн руб.), Каменск-Уральский МО (320 млн и 100 млн руб. по двум соглашениям), Кушвинский МО (22,5 млн и 15 млн), Нижняя Тура (33,3 млн руб.), Нижний Тагил (363,9 млн и 216 млн руб. по двум займам), а также Серов (96 млн и 50 млн руб. по двум займам).

Соглашения о реструктуризации должны быть подписаны до 20 ноября 2025 года. Правительство предложило разделить обязательства на три блока. Первая треть будет погашаться под символические 0,1% годовых до конца 2029 года. Вторая треть должна быть выплачена равными долями с 2030 по 2036 годы. Третья часть будет полностью списана, если средства будут направлены на социальные проекты.

