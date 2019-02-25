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В Верхотурье на два года осудили участника организованной группы за хищение нефти на сумму более 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. В Верхотурье вынесли приговор в отношении Николая Девяшина 1968 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного подпунктами «а, б» части 4 статьи 158 УК РФ «Хищение чужого имущества из нефтепровода организованной группой в особо крупном размере».



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что он входил в состав участников организованной группы — жителей г. Режа. Группа похищала нефть из магистрального нефтепровода «Сургут — Полоцк». Похищенную нефть они реализовывали под видом печного топлива в г. Челябинске. Преступная группа действовала с августа 2017 по февраль 2018 года.



Николай Девяшин принимал участие в совершении 23 эпизодов хищения более 200 т нефти. Впоследствии он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и материалы в отношении него были выделены в отдельное производство. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.



24 и 25 декабря 2018 года суд также признал виновными Артёма Девяшина, 1997 года рождения и Олега Колмакова, 1965 года рождения виновными по подпунктам «а, б» части 4 статьи 158 УК РФ «Хищение чужого имущества из нефтепровода организованной группой в особо крупном размере». Колмаков также осужден по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, ношение боеприпасов». Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 8 военных патронов калибра 5,45 мм.



В отношении организатора преступной группы 1972 года рождения и трех других соучастников уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Верхотурский районный суд. Нефтетопливной компании причинен ущерб на сумму около 4 млн руб.

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