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ФСК ЕЭС провела инфракрасную диагностику линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 — Пыть-Ях»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2019. ФСК ЕЭС провела инфракрасную диагностику линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 — Пыть-Ях». Об этом сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



В ходе проверки выполнен вертолетный облет ЛЭП с использованием тепловизионного комплекса. Результат обследования линии в полном объеме подтвердил надежность ее работы в период пиковых нагрузок.



«Главное преимущество инфракрасной (ИК) диагностики — дистанционное определение температуры в местах соединения проводов и грозозащитных тросов, позволяющее обследовать линию электропередачи в процессе ее эксплуатации и без отключения. В отличие от метода проверки состояния линии электропередачи электрическими измерениями, данная диагностика менее затратная по времени, дает более точные результаты и позволяет диагностировать линии в самых труднодоступных местах. Обследование может производиться как с земли, так и с использованием техники повышенной проходимости или вертолета», — говорится в сообщении.



В 2018 году специалисты ФСК ЕЭС в Западной Сибири методом ИК-диагностики обследовали 52 линии электропередачи 110-500 кВ общей протяженностью порядка 4 тыс. км. Основное внимание было уделено линиям, которые участвуют в схемах выдачи мощности Сургутских ГРЭС-1, ГРЭС-2, Тюменских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Рефтинской ГРЭС.



«Тепловизионная система позволяет снимать многочасовое потоковое радиометрическое видеоизображение с термографическими данными. Благодаря высокому разрешению тепловизора, при анализе видео специалисты могут определить точное расположение и описать характеристику дефектов на линии электропередачи. Программное обеспечение создает детальный структурированный отчет, который содержит информацию о результатах диагностики. Это позволяет своевременно принимать меры для устранения дефектов оборудования», — отмечают в компании.

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