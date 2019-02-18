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Строительство высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург» начнется в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, Siemens Mobility, подразделение немецкого концерна Siemens AG по производству железнодорожной техники и составов, представляющее консорциум «Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных магистралей в России», и хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» договорились о совместной реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург». Соответствующее соглашение было подписано на полях Конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает пресс-служба РФПИ.



Общий объем инвестиций в проект составляет более 300 млрд руб. Средства будут направлены на строительство новой двухпутной высокоскоростной железной дороги между городами Челябинск и Екатеринбург протяженностью 220 км и со скоростью движения до 300 км/ч.



Проект будет реализован в рамках концессионного соглашения и предполагает также строительство сопутствующей инфраструктуры. Планируется создание четырех железнодорожных вокзалов (аэропорты Баландино и Кольцово, Снежинск, Сысерть), 10 промежуточных станций и вокзальных комплексов, 4 тяговых подстанции, депо для высокоскоростного подвижного состава и строительство здания управления высокоскоростной магистралью.



Строительство железнодорожной линии начнется в 2021 году, ввод в эксплуатацию назначен на 2025 год.



«Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, соединяющей города-миллионники Екатеринбург и Челябинск, имеет стратегическое значение не только для этих регионов, но и для всей страны в целом. Он позволит сформировать третью по величине агломерацию в России с населением 4 млн человек», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.



Ранее правительством РФ строительство высокоскоростной магистрали «Екатеринбург — Челябинск» было включено в стратегию пространственного развития России до 2025 года в качестве меры, направленной на обеспечение ликвидации инфраструктурных ограничений.



Напомним, по предварительным расчетам, время нового скоростного поезда в пути от Екатеринбурга до Челябинска составит примерно 1 час 10 минут, а ускоренного регионального поезда — примерно 2 часа 15 минут.

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