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Банк России 13 февраля купил валюту для Минфина на 12,49 млрд рублей
15 февраль 2019 (13:54)
УрБК, Москва, 15.02.2019. Банк России 7 февраля купил для Минфина валюту в рамках бюджетного правила на 12,49 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте регулятора.
С 7 февраля 2019 года по 6 марта 2019 года на покупку иностранной валюты будет направлено 194 млрд руб. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,7 млрд руб.
Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.
С 7 февраля 2019 года по 6 марта 2019 года на покупку иностранной валюты будет направлено 194 млрд руб. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,7 млрд руб.
Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.
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