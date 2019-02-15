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В Челябинскую область запретили ввоз 9 тонн сливочного масла из Казахстана из-за отсутствия документов

УрБК, Челябинск, 15.02.2019. На российско-казахстанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска «Бугристое» возле города Троицк запрещен въезд в Челябинскую область машины с 9 т сливочного масла.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области, автомобиль следовал из г. Кокшетау Акмолинской области Республики Казахстан. На перевозимую поднадзорную продукцию отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы и ветеринарный сертификат Таможенного союза.



В итоге груз был признан потенциально опасным. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ. Автомобиль возвращен на сопредельную территорию.

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