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В Челябинскую область запретили ввоз 9 тонн сливочного масла из Казахстана из-за отсутствия документов
15 февраль 2019 (11:18)
УрБК, Челябинск, 15.02.2019. На российско-казахстанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска «Бугристое» возле города Троицк запрещен въезд в Челябинскую область машины с 9 т сливочного масла.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области, автомобиль следовал из г. Кокшетау Акмолинской области Республики Казахстан. На перевозимую поднадзорную продукцию отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы и ветеринарный сертификат Таможенного союза.
В итоге груз был признан потенциально опасным. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ. Автомобиль возвращен на сопредельную территорию.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области, автомобиль следовал из г. Кокшетау Акмолинской области Республики Казахстан. На перевозимую поднадзорную продукцию отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы и ветеринарный сертификат Таможенного союза.
В итоге груз был признан потенциально опасным. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ. Автомобиль возвращен на сопредельную территорию.
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