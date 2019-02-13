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Два человека погибли в результате пожара на Челябинском металлургическом комбинате

УрБК, Челябинск, 13.02.2019. В цехе непрерывного розлива металла на территории Челябинского металлургического комбината (ЧМК, входит в группу «Мечел») произошло возгорание крана. В результате пожара два человека погибли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.



На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кабины мостового крана, а также произошел розлив метала из ковша на площади 150 кв. м. До прибытия пожарных подразделений из цеха самостоятельно вышло 16 человек персонала. Однако два человека (мужчина и женщина) стали жертвами огня, в момент ЧП они находились внутри кабины крана.



Угрозы распространения огня не было, технологический процесс нарушен не был. На данный момент пожар полностью ликвидирован.



Другие обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают следственные органы.



К тушению пожара были привлечены 50 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 12 единиц техники.

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