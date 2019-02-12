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Александр Новиков подал иск о банкротстве своего бывшего партнера по «Бухте Квинс» Михаила Шилиманова

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. Директор Театра эстрады Александр Новиков подал иск о банкротстве своего бывшего партнера по «Бухте Квинс» Михаила Шилиманова. Документ размещен в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 10,2 млн руб.



Напомним, что строительство поселка вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье директора Театра эстрады, шансонье Александра Новикова. Его партнером выступил бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Граждане полностью оплатили свои паи и должны были получить квартиры до конца 2012 года, однако стройка остановилась. Впоследствии А. Новиков и М. Шилиманов стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».



В декабре 2018 года А. Новиков выиграл суд у Михаила Шилиманова. Он требовал вернуть средства, выделенные на завершение «Бухты Квинс» и присвоенные М. Шилимановым.

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