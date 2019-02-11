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Среднюю ставку по ипотеке в 2019 году планируется снизить до 8,9%

УрБК, Москва, 11.02.2019. Национальный проект «Жилье и городская среда» предполагает снижение средней ставки по ипотеке в России до 8,9% годовых в 2019 году, следует из информации, опубликованной на сайте правительства РФ.



По данным авторов проекта, к 2024 году средняя ставка составит 7,9% годовых. Базовым значением для роста указано 10,6%. Стоит отметить, что средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке выросла в декабре 2018 года до 10,31% (в ноябре 2018 — 10,21%).



Согласно документу, объем ипотечных кредитов планируется увеличить вдвое к 2024 году — до 2,26 млн.



Нацпроект рассчитан на шесть лет. Он состоит из четырех федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». На реализацию проекта планируется потратить 1 трлн руб.

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