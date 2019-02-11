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В Невьянске бывший глава Уральской промышленной компании осужден за мошенничество на сумму более 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. Невьянский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора Уральской промышленной компании Михаила Нечаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Нечаев в октябре 2016 года сообщил генеральному директору ООО «Корус» заведомо ложные сведения о том, что его компания открыла новую производственную площадку в г. Березовский и предложил ООО «Корус» поставить на указанную площадку металл с последующей оплатой. ООО «Корус» доставило 9 т лома меди, 6 т лома латуни, 3,8 т лома бронзы на общую сумму свыше 4,5 млн руб.



Невьянский городской суд назначил Михаилу Нечаеву наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. На основании части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений ему окончательно назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу ООО «Корус» взыскано свыше 4,5 млн руб. в счет возмещения материального ущерба.



Приговор вступил в законную силу.

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