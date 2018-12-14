Кризис

Банк России повысил ключевую ставку до 7,75% годовых

Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС», — говорится в сообщении.



Руководство регулятора считает, что повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России.



«С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечают в пресс-службе.

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