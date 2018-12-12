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Парковочное противостояние
12 декабрь 2018 (16:13)
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание региона законопроект, который может существенно ограничить возможности организации платных парковок в центре Екатеринбурга. Согласно документу, их нельзя будет создавать, в частности, вблизи госучреждений, образовательных и медицинских организаций, а также объектов культуры. Таким образом, региональная инициатива идет вразрез с планами властей уральской столицы по освобождению центра города от автомобилистов.
Напомним, знаки «Зона платной парковки» и паркоматы появились в Екатеринбурге в 2014 году. В настоящее время в городе насчитывается почти 2,5 тыс. платных парковочных мест, и их число продолжает расти. Как ранее писал УрБК, городские власти таким образом пытаются добиться уменьшения числа личных автомобилей в центре города, одновременно пополняя бюджет. В 2019 году они планируют внедрить еще от 500 до 2 тыс. платных мест.
Тем временем в региональное Законодательное собрание поступил проект закона «Об организации дорожного движения в Свердловской области». Его подготовили министерство транспорта и дорожного хозяйства Среднего Урала совместно с ГКУ СО «Уральский институт регионального законодательства».
В частности, речь в документе идет о размещении платных парковок для автотранспорта, и вводится запрет на их оборудование на территориях, прилегающих к объектам спорта и культуры, образовательным, медицинским организациям, органам государственной и муниципальной власти. По мнению авторов инициативы, это позволит обеспечить соблюдение интересов граждан, общества и государства при осуществлении организации дорожного движения.
«Платные парковки не могут быть размещены на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирных домов», — говорится в тексте законопроекта.
Между тем одна из первых остановок для автотранспорта, за которую жителям и гостям Екатеринбурга пришлось платить деньги, была организована как раз у здания администрации муниципалитета на ул. 8 Марта. Также платными стали парковки возле ЗАГСа Ленинского района и отделения полиции № 5 на ул. Сакко и Ванцетти, здания Уральского государственного горного университета на Хохрякова. Практически полностью окружены ими Кукольный и Оперный театры, а также целый ряд музеев.
Таким образом, для Екатеринбурга принятие законопроекта будет означать необходимость кардинального пересмотра схемы размещения платных парковок в центре города, а также самой концепции использования этого инструмента для борьбы с автомобилистами.
В администрации города не смогли оперативно прокомментировать эту ситуацию, сославшись на то, что до момента принятия законопроекта еще достаточно времени. Действительно, в настоящий момент документ находится лишь на этапе антикоррупционной экспертизы.
К тому же закон подразумевает создание целого ряда документов, без которых он не будет работать. Среди них — методика расчета платы за пользование парковками и ее максимального размера, а также порядок определения территорий, подпадающих под ограничения. Этот порядок должно установить правительство Свердловской области.
Таким образом, борьба администрации Екатеринбурга за расширение зоны платных парковок в центре города может натолкнуться на новое препятствие. Если раньше эффективности проекта мешало отсутствие возможности взимать штрафы с неплательщиков, то теперь придется соблюдать ограничения, которые вводит законопроект. Учитывая концентрацию учреждений культуры и различных ведомств в центре уральской столицы, в итоге город может захлестнуть новая волна конфликтов между водителями и муниципальными властями.
Напомним, знаки «Зона платной парковки» и паркоматы появились в Екатеринбурге в 2014 году. В настоящее время в городе насчитывается почти 2,5 тыс. платных парковочных мест, и их число продолжает расти. Как ранее писал УрБК, городские власти таким образом пытаются добиться уменьшения числа личных автомобилей в центре города, одновременно пополняя бюджет. В 2019 году они планируют внедрить еще от 500 до 2 тыс. платных мест.
Тем временем в региональное Законодательное собрание поступил проект закона «Об организации дорожного движения в Свердловской области». Его подготовили министерство транспорта и дорожного хозяйства Среднего Урала совместно с ГКУ СО «Уральский институт регионального законодательства».
В частности, речь в документе идет о размещении платных парковок для автотранспорта, и вводится запрет на их оборудование на территориях, прилегающих к объектам спорта и культуры, образовательным, медицинским организациям, органам государственной и муниципальной власти. По мнению авторов инициативы, это позволит обеспечить соблюдение интересов граждан, общества и государства при осуществлении организации дорожного движения.
«Платные парковки не могут быть размещены на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирных домов», — говорится в тексте законопроекта.
Между тем одна из первых остановок для автотранспорта, за которую жителям и гостям Екатеринбурга пришлось платить деньги, была организована как раз у здания администрации муниципалитета на ул. 8 Марта. Также платными стали парковки возле ЗАГСа Ленинского района и отделения полиции № 5 на ул. Сакко и Ванцетти, здания Уральского государственного горного университета на Хохрякова. Практически полностью окружены ими Кукольный и Оперный театры, а также целый ряд музеев.
Таким образом, для Екатеринбурга принятие законопроекта будет означать необходимость кардинального пересмотра схемы размещения платных парковок в центре города, а также самой концепции использования этого инструмента для борьбы с автомобилистами.
В администрации города не смогли оперативно прокомментировать эту ситуацию, сославшись на то, что до момента принятия законопроекта еще достаточно времени. Действительно, в настоящий момент документ находится лишь на этапе антикоррупционной экспертизы.
К тому же закон подразумевает создание целого ряда документов, без которых он не будет работать. Среди них — методика расчета платы за пользование парковками и ее максимального размера, а также порядок определения территорий, подпадающих под ограничения. Этот порядок должно установить правительство Свердловской области.
Таким образом, борьба администрации Екатеринбурга за расширение зоны платных парковок в центре города может натолкнуться на новое препятствие. Если раньше эффективности проекта мешало отсутствие возможности взимать штрафы с неплательщиков, то теперь придется соблюдать ограничения, которые вводит законопроект. Учитывая концентрацию учреждений культуры и различных ведомств в центре уральской столицы, в итоге город может захлестнуть новая волна конфликтов между водителями и муниципальными властями.
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