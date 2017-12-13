Освободить центр Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга на протяжении последних нескольких лет декларируют идею о закрытии центра города для автомобилистов. Для этого были введены платные парковки. Эта же идея стала одной из составляющих транспортной реформы. Администрация города заверяет, что все изменения направлены на благо горожан. Однако по факту меняется лишь окружающая среда, в которой живут и работают муниципальные служащие.Отстаивая закрытие центра Екатеринбурга для личного транспорта, в администрации города в первую очередь ссылаются на перегруженность магистралей. Основным идеологом этой затеи считался Евгений Липович, проработавший до февраля 2017 года на посту замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.В своих выступлениях Е. Липович неоднократно высказывал мнение, что стремительное увеличение количества личного автотранспорта является одной из главных проблем Екатеринбурга.«Такая ситуация негативно влияет на транспортную обстановку на улично-дорожной сети города — имеют место периодически возникающие заторы, неблагоприятная экология, а также низкая эксплуатационная скорость городского пассажирского транспорта», — говорил бывший замглавы в ноябре 2016 года.Впрочем, если взглянуть на карту города в часы пик, то озвученные проблемы характерны для всех районов города.Первым этапом в борьбе с автомобилистами в центре города стало внедрение платных парковочных зон с 2013 года. К концу 2017 года предприятие оказалось убыточным, но от платных стоянок городская администрация отказываться не собирается. Ключевой своей цели, по оценке чиновников, проект достиг.«Народ, который не хочет платить, перестал ездить в районе паркоматов», — сказал председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Игорь Федотов.Еще одним этапом должна была стать транспортная реформа. По словам Е. Липовича, нововведения должны были вынудить горожан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Как и в случае с платными парковками, реформу в буквальном смысле планировалось проводить «любой ценой», несмотря на многократные предупреждения о риске транспортного коллапса.С недавнего времени в администрации Екатеринбурга предложили пойти еще дальше и полностью закрыть центр города для автомобилистов.«Я согласен с этим способом на самом деле. Несмотря на то, что являюсь автомобилистом, я понимаю, что центр города на сегодняшний день — это все-таки площадка для жителей, для людей, это прогулочные и парковые зоны, и лучше бы, если бы здесь был только общественный транспорт», — заявил в октябре 2017 года замглавы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, экономике и финансам Андрей Корюков.Мнения чиновников горадминистрации не разделяет законодатель. В ноябре 2017 года председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев напрямую заступился за права автомобилистов.«Не будет никаких платных въездов, никакого ущемления прав пользователей», — сказал Е. Москвичев, комментируя закон о перераспределении полномочий по организации дорожного движения.Каких-либо альтернативных вариантов, кроме запретительных мер, для решения транспортного вопроса в администрации города всерьез не рассматривали. Для других районов, испытывающих подобные проблемы, ничего подобного не предлагалось. Внимание городских властей сфокусировано на центральной части Екатеринбурга.Примечательно, что здесь сосредоточены рабочие места муниципальных и государственных служащих. Если посмотреть на адреса, то большинство районных администраций, ключевых ведомств и министерств расположены в центре и зоне его притяжения.В частности, администрация Кировского района находится в районе пересечения улиц Гагарина — Первомайская, администрация Октябрьского района — возле перекрестка Декабристов — Луначарского. Здание администрации Чкаловского района — в районе автовокзала, власти Железнодорожного района расположились на улице Мельковской возле ДИВСа. Администрация Верх-Исетского района занимает здание возле Дворца молодежи, Ленинского района — на улице Чернышевского. Зачастую различные подразделения районных администраций занимают разные здания, также расположенные в центре города.В результате такого расположения административные управления фактически являются центром притяжения для жителей шести из семи районов. Для оформления бумаг жителю Кольцово или Компрессорного необходимо преодолеть более 10 км, чтобы попасть в администрацию Октябрьского района, к которой относятся эти микрорайоны. У горожанина в этом случае есть два варианта: или личный автотранспорт, или часовая поездка на общественном транспорте. В той же ситуации оказывается житель Химмаша или Сортировки.В случае полного высвобождения центра от личного автотранспорта горожане с отдаленных микрорайонов лишаются альтернатив. В особенно уязвимом положении оказываются, к примеру, жители Малого Истока, где большинство людей не обходятся без собственного автомобиля. Муниципальные и госслужащие, в свою очередь, оказываются в свободной среде обитания.Исключение составляет только администрация Орджоникидзевского района, находящаяся на Эльмаше.При установлении тех или иных ограничений власти Екатеринбурга регулярно ссылаются на опыт Москвы или других городов. Однако внимание привлекается только к тем мерам, которые направлены против автомобилистов. Действительно, возможности для перераспределения трафика в центре столицы Среднего Урала исчерпаны.В той же Москве вопрос решения транспортных проблем рассматривался с разных сторон. Например, несколько лет назад предлагалось разгрузить центр столицы, освободив ее от ряда административных учреждений. В июне 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил укомплектовать четыре министерства в одном здании.Эти меры стали возможны после присоединения к городу новых территорий развития. За счет переезда перераспределялось также направление трафика движения и снижалась нагрузка на магистрали.С учетом траектории развития Екатеринбурга и активной застройки отдаленных территорий, подобная стратегия применима к уральской столице. Пример для перераспределения учреждений имеется — администрация Орджоникидзевского района, которая органично вписывается в территорию Эльмаша.Места и возможности для разгрузки центра в Екатеринбурге имеются. Застройщики активно осваивают территории за пределами первого пояса, и для размещения районных властей можно выделить участки. Например, администрация Октябрьского района могла бы разместиться среди новостроек в Компрессорном, власти Кировского района — на ЖБИ, где застраивается улица Рассветная. Район Академический или новые кварталы в Юго-Западном могли бы принять администрацию Ленинского района.Также готовится освоение новых территорий на Химмаше, находящегося в ведении администрации Чкаловского района. Сортировка обладает возможностями, чтобы принять администрацию Железнодорожного района. Большой Конный полуостров с заброшенными зданиями на ВИЗе стал бы свободной площадкой для размещения здесь администрации Верх-Исетского района города.В случае подобного распределения горожанам уже не придется совершать длительные поездки в центр, и это определенно разгрузит магистрали. Однако если подобное предложение и поступит городским властям, то с наибольшей вероятностью оно будет отклонено. В первую очередь по причине того, что это принесет неудобства чиновникам, большинство из которых проживает в центре города. В случае перемещения зданий не горожанам, а госслужащим придется совершать длительные поездки на работу.Внедрение же платных парковок и запуск транспортной реформы осложняют жизнь горожанам, однако предоставляют больше жизненного пространства сотрудникам городской и районных администраций, большинство из которых проживает в центре города и здесь же работает.