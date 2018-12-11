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Госдума России запланировала в 2019 году увеличение МРОТ на 117 рублей

УрБК, Москва, 11.12.2018. Закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2019 году принят Госдумой РФ. Документом предусмотрен рост МРОТ в среднем по России на 117 руб., сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.



Ранее кабинет министров РФ предложил увеличить размер МРОТ, предусматривая, что с 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за II квартал предыдущего года. Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 тыс. 280 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал 2018 года.



«Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 руб. (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 тыс. 163 руб. в месяц)», — говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

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