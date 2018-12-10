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Правительство России запретило продавать спиртосодержащую продукцию дешевле алкоголя
10 декабрь 2018 (17:32)
УрБК, Москва, 10.12.2018. Правительство запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкоголя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Как сообщает «Интерфакс», глава российского кабинета министров напомнил, что с этим было связано множество проблем и отравлений. Он также добавил, что под запрет подпадает продажа соответствующей спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания.
Ожидается, что принятое правительством решение поможет снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями.
Как сообщает «Интерфакс», глава российского кабинета министров напомнил, что с этим было связано множество проблем и отравлений. Он также добавил, что под запрет подпадает продажа соответствующей спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания.
Ожидается, что принятое правительством решение поможет снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями.
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