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Правительство России запретило продавать спиртосодержащую продукцию дешевле алкоголя

10 декабрь 2018 (17:32)

УрБК, Москва, 10.12.2018. Правительство запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкоголя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщает «Интерфакс», глава российского кабинета министров напомнил, что с этим было связано множество проблем и отравлений. Он также добавил, что под запрет подпадает продажа соответствующей спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания.

Ожидается, что принятое правительством решение поможет снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями.

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