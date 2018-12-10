Арамильские дольщики возобновили пикеты

Фотография предоставлена инициативной группой дольщиков

Фотография предоставлена инициативной группой дольщиков

Обманутые дольщики Арамильского городского округа возобновили протестные акции. За последние четыре дня они провели серию одиночных пикетов с целью добиться от властей региона конкретных действий по решению проблемы трех оставшихся недостроенными жилых комплексов — «Новый Свет», «Фортуна» и «Светлый-12». Граждане опасаются, что если их застройщик, компания «Лоджик-Девелопмент», будет признана банкротом, около 250 семей так и не смогут получить свои квартиры.Напомним, ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент», руководителем которого выступал Захар Ивачев, а также ООО «Лоджик-Девелопмент» в 2015-2016 годы начали строительство нескольких жилых комплексов в г. Арамили и п. Светлый Арамильского ГО. Сдать дома в эксплуатацию застройщики планировали не позднее 2017 года, однако все объекты были заморожены, а обе компании попытались уйти в банкротство.Однако после ряда обращений дольщиков в различные ведомства банкротные процессы были прекращены, по фактам махинаций с деньгами дольщиков и превышения полномочий заведены уголовные дела. В настоящее время Захар Ивачев объявлен в розыск. По версии следствия, в период с апреля 2014 года по февраль 2017 года он совершил хищение денежных средств дольщиков и организаций на общую сумму свыше 350,9 млн руб. В результате без жилья остались порядка 400 человек.В январе 2018 года обманутые дольщики Арамильского ГО провели ряд пикетов в защиту своих прав и выразили намерение начать голодовку. В результате представители минстроя Свердловской области пообещали, что новый застройщик, ГК «ТЭН», завершит возведение объектов. Все дома были признаны проблемными и включены в дорожную карту. Однако впоследствии выяснилось, что на площадках долгостроев ситуация разная, и не за каждый из них застройщику выгодно браться.«На сегодняшний день достроены и сдаются только два дома. По семи объектам вопросы не решены до сих пор. Это ЖК «Новый Свет», в котором пять трехэтажных корпусов, ЖК «Светлый, 12» и «Фортуна» — тоже трехэтажные. То есть остались малоэтажные дома, которые нецелесообразно достраивать, хотя изначально ГК «ТЭН» это планировала. Тогда нам предложили скомпенсировать денежные средства, уплаченные по договорам долевого участия. Хотя деньги эти уже обесценились, многие люди от отчаяния согласились на такой вариант. Но и они ничего не получили», — рассказала дольщица ЖК «Новый Свет» Лариса Чиркова.По словам представителей инициативной группы обманутых граждан, ГК «ТЭН» готова начать выплаты оставшимся 250 семьям в любой момент, и это был бы самый быстрый вариант решения вопроса. Но свердловские власти обещали выделить ей в качестве компенсации земельные участки для новых проектов, и до сих пор этот вопрос не решен, никакие документы не подписаны.«Есть инвестор, который готов решать наш вопрос. Но с ним нужно договориться, подписать масштабный инвестиционный проект, который готовится с октября прошлого года и рассматривается минстроем региона. Нас просили подождать, и мы ждали, но теперь понимаем, что нас в очередной раз хотят бросить — уже не застройщик, а власти, государство», — отмечают представители инициативной группы.Тем временем в отношении ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент» вновь возбудили банкротный процесс. Дольщики полагают, что это сделали доверенные юристы застройщика, чтобы избавить компанию от основной части долгов. Как показывает практика, в частности, это видно на примере ЖК «Щербакова» в Екатеринбурге, в случае признания компании несостоятельной ее недострои войдут в конкурсную массу, и их нельзя будет передать другому инвестору до окончания конкурсного производства. В этом случае 250 семей арамильских дольщиков останутся без крыши над головой на неопределенное время.«Мы остаемся просто за бортом. Дома должны были быть сданы еще в 2015 году, и сегодня люди действительно в отчаянии. Поэтому мы возобновили акции в Екатеринбурге и не собираемся на этом останавливаться: одиночные пикеты продолжим и в Москве. Мы требуем от свердловских властей до конца текущего года подписать инвестпроект с ГК «ТЭН», выделить компании компенсационные земельные участки, а от прокуратуры — остановить преднамеренное банкротство ИГК «Лоджик-Девелопмент». Люди готовы на крайние меры, вплоть до голодовки», — пояснила Лариса Чиркова.Таким образом, ситуация с долгостроями в Арамильском ГО вновь обостряется и скоро может привести к серьезным последствиям. По словам участников пикетов, пока на их действия чиновники никак не реагируют. Если дольщики в ближайшее время не получат ответов на свои вопросы, они намерены перейти к более жестким формам протеста.