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Суд рассмотрит иск о банкротстве уральского предпринимателя и экс-депутата Госдумы Валерия Язева

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Арбитражный суд города Москвы рассмотрит заявление о признании уральского предпринимателя, бывшего депутата Госдумы Валерия Язева (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 3 декабря 2018 года. Заявителем по делу выступает ПАО «Совкомбанк», сумма исковых требований пока не уточняется.



Напомним, ранее в Арбитражный суд Свердловской области поступил целый ряд исков о банкротстве активов семьи В. Язева. Среди них ОАО «Ювелиры Урала», ОАО «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров», ООО «Камышловский завод «Урализолятор», ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява». Некоторые из этих компаний уже признаны несостоятельными.



Иск о банкротстве В. Язева пока не принят к производству.

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