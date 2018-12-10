Новости дня
Суд рассмотрит иск о банкротстве уральского предпринимателя и экс-депутата Госдумы Валерия Язева
10 декабрь 2018 (15:54)
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Арбитражный суд города Москвы рассмотрит заявление о признании уральского предпринимателя, бывшего депутата Госдумы Валерия Язева (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 3 декабря 2018 года. Заявителем по делу выступает ПАО «Совкомбанк», сумма исковых требований пока не уточняется.
Напомним, ранее в Арбитражный суд Свердловской области поступил целый ряд исков о банкротстве активов семьи В. Язева. Среди них ОАО «Ювелиры Урала», ОАО «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров», ООО «Камышловский завод «Урализолятор», ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява». Некоторые из этих компаний уже признаны несостоятельными.
Иск о банкротстве В. Язева пока не принят к производству.
Соответствующий документ поступил в суд 3 декабря 2018 года. Заявителем по делу выступает ПАО «Совкомбанк», сумма исковых требований пока не уточняется.
Напомним, ранее в Арбитражный суд Свердловской области поступил целый ряд исков о банкротстве активов семьи В. Язева. Среди них ОАО «Ювелиры Урала», ОАО «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров», ООО «Камышловский завод «Урализолятор», ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява». Некоторые из этих компаний уже признаны несостоятельными.
Иск о банкротстве В. Язева пока не принят к производству.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Бинбанк вступил в банкротный процесс в отношении бизнеса семьи экс-депутата Госдумы Валерия Язева
- Суд рассмотрит иски о банкротстве еще двух предприятий, связанных с бизнесом семьи Валерия Язева
- Суд рассмотрит иск о банкротстве еще одного предприятия, связанного с бизнесом Валерия Язева
- В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании «Ява»
- Суд рассмотрит иск о банкротстве НПО «Уралметмаш»