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В Свердловской области хотят запретить платные парковки около зданий государственных и муниципальных органов власти

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Проект закона «Об организации дорожного движения в Свердловской области» внесен в региональное Законодательное собрание.



В частности, речь в нем идет о размещении платных парковок для автотранспорта, которые не могут быть оборудованы на территориях, прилегающих к объектам спорта и культуры, образовательным, медицинским организациям, органам государственной и муниципальной власти.



«Платные парковки не могут быть размещены на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирных домов», — говорится в тексте законопроекта, который внесен в Законодательное Собрание Свердловской области губернатором региона.



Напомним, что в Екатеринбурге городские власти усиленно продвигают проект по расширению платного парковочного пространства в центре города. При этом одна из первых остановок для автотранспорта, за которую нужно платить деньги, появилась как раз у здания администрации муниципалитета на ул. 8 Марта.

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