В Екатеринбурге появится 37 новых платных парковок

Материалы по теме

В Екатеринбурге появится 640 мест для платной парковки

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый перечень городских платных стоянок. В ...

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по четной стороне улицы Вайнера

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по четной стороне ул. Вайнера напротив дома ...

Зону платной парковки в центре Екатеринбурга расширят почти на 500 машиномест

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2016. В Екатеринбурге специалисты прорабатывают схему расширения на 480 машиномест зоны ...

В новогодние каникулы более 3 тыс. водителей воспользовались услугами платных парковок в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2015. За первые 11 дней 2015 года платные парковки в центре Екатеринбурга пополнили городской ...

Власти Екатеринбурга планируют увеличить в несколько раз количество платных парковок в городе

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2014. Власти Екатеринбурга планируют увеличить в несколько раз количество платных парковок, ...