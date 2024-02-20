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Вчера, 14:30

В Екатеринбурге появится 37 новых платных парковок

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В Екатеринбурге появится 37 новых платных парковок. Власти города объявили аукцион на создание муниципальных пространств для платной парковки автомобилей. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Контракт предполагает создание исполнителем схем для расположения транспорта и дорожных знаков. Данный проект является частью программы по расширению сети городских парковок. Благодаря ему предполагается увеличить в два раза количество машиномест в 101 локации, до 5 376.

Пространство для платной парковки планируется обустроить, например, на ул. 8 Марта, от набережной Рабочей молодежи до проспекта Ленина, а также на ул. Антона Валека, от ул. Вайнера до ул. Сакко и Ванцетти.

Полный перечень улиц, на которых расположатся платные парковки можно найти на сайте администрации города.
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