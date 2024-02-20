В Екатеринбурге появится 37 новых платных парковок

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый перечень городских платных стоянок. В ...12.08.2022 В Екатеринбурге закроют движение транспорта по четной стороне улицы Вайнера
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по четной стороне ул. Вайнера напротив дома ...17.05.2016 Зону платной парковки в центре Екатеринбурга расширят почти на 500 машиномест
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2016. В Екатеринбурге специалисты прорабатывают схему расширения на 480 машиномест зоны ...13.01.2015 В новогодние каникулы более 3 тыс. водителей воспользовались услугами платных парковок в центре Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2015. За первые 11 дней 2015 года платные парковки в центре Екатеринбурга пополнили городской ...15.08.2014 Власти Екатеринбурга планируют увеличить в несколько раз количество платных парковок в городе
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2014. Власти Екатеринбурга планируют увеличить в несколько раз количество платных парковок, ...