Власти Екатеринбурга определили шесть мест для парковки туристических автобусов в центре города

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2022. В центре Екатеринбурга скорость движения электросамокатов, которые сдаются в аренду ...13.02.2020 В I полугодии 2020 года в Екатеринбурге запретят парковку еще на 10 участках улиц
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2020. Специалисты МБУ «Центр организации движения» (ЦОД) в I полугодии 2020 года для ...04.12.2019 Администрация Екатеринбурга перенесет остановку общественного транспорта «Дом кино»
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. В Екатеринбурге остановка общественного транспорта «Дом кино» в направлении улицы ...30.10.2017 В Банковском переулке Екатеринбурга запретили остановку транспорта
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. В Банковском переулке Екатеринбурга установили знаки «Остановка запрещена». Об этом ...30.04.2015 Администрация Екатеринбурга опубликовала план перекрытия дорог и схемы движения общественного транспорта 1 мая
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2015. На официальном сайте администрации города опубликован план перекрытия дорог и схемы ...