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Вчера, 16:24

Власти Екатеринбурга определили шесть мест для парковки туристических автобусов в центре города

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин провел совещание, посвященное развитию туристической инфраструктуры уральской столицы. Участники, в частности, обсудили организацию парковок для экскурсионных автобусов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На данный момент в Екатеринбурге определены шесть мест, где могут организовать остановку гостевого транспорта: напротив Колледжа имени Ползунова на проспекте Ленина, 28, напротив Екатеринбургского зоопарка по улице Мамина-Сибиряка, 189, напротив Храма-на-Крови по улице Царской, 10, напротив Оперного театра на проспекте Ленина, 46а, напротив Президентского центра Б.Н. Ельцина по адресу улица Бориса Ельцина, 3 и напротив здания Сити-Центра на проспекте Ленина, 50. Еще пять потенциальных зон остановки находятся в работе.

По словам председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игоря Ощепкова, для выделения специализированных парковок необходимо подобрать локацию и проверить возможность стоянки там экскурсионных автобусов. Затем требуется подготовить проект изменений в схему организации движения на указанном участке и согласовать ее в ГИБДД. После этого схема направляется в Центр организации дорожного движения, который устанавливает знаки «Парковка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Для всех видов транспорта, кроме автобусов».

Напомним, что поручение организовать места для стоянки и парковки дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов на последнем заседании Совета неравнодушных. Предполагается, что первые шесть парковок начнут действовать уже в июле 2024 года.
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