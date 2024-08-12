Количество парковок для экскурсионных автобусов в Екатеринбурге увеличилось до 11 единиц

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. В Екатеринбурге в День города, 17 августа, время работы всех видов общественного ...

В Екатеринбурге в День города общественный транспорт будет работать до часа ночи

Власти Екатеринбурга определили шесть мест для парковки туристических автобусов в центре города

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге в связи с празднованием 300-летия города с 17 по 20 августа будет ...

В Екатеринбурге в связи с празднованием 300-летия города будет ограничено движение транспорта по центральным улицам

В Екатеринбурге с 25 апреля по 7 мая в связи с репетициями парада ко Дню Победы будут изменены маршруты девяти автобусов

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В связи с проведением тренировок военной техники к параду 9 мая в Екатеринбурге в ...