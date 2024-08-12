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Количество парковок для экскурсионных автобусов в Екатеринбурге увеличилось до 11 единиц

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Администрация Екатеринбурга утвердила еще пять локаций для парковки туристических автобусов. Их общее количество в столице Урала достигло 11 единиц, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, теперь автобусы для туристов могут парковаться напротив колледжа имени Ползунова на проспекте Ленина, 28, около Екатеринбургского зоопарка на улице Мамина-Сибиряка, 189, рядом с Храмом-на-Крови на улице Царской, 10, у входа в Оперный театр на проспекте Ленина, 46а, у здания штаба Центрального военного округа на углу проспекта Ленина и улицы Кузнечной, напротив Президентского центра Б. Н. Ельцина по улице Бориса Ельцина, 3, около Окружного дома офицеров со стороны площади Советской Армии вдоль улицы Луначарского, рядом с гостиницей Marins Park Hotel напротив железнодорожного вокзала, у здания торгово-развлекательного центра «Сити Центр» на проспекте Ленина, 50, вдоль проспекта Ленина после перекрестка с улицей Луначарского, в шаговой доступности от культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, перед Свердловским краеведческим музеем на улице Малышева, 46.

Еще две локации появится в октябре: на территории «Грин Парк Отеля» на улице Народной Воли, 24, и напротив здания главного учебного корпуса УрФУ по улице Мира, 19.

Напомним, в начале этого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил создать дополнительную инфраструктуру для туристических автобусов. В итоге была сформирована рабочая группа, которая занялась созданием и развитием необходимых для экскурсионного транспорта парковок. Реализация проекта рассчитана на 2024 год.
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