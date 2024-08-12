Количество парковок для экскурсионных автобусов в Екатеринбурге увеличилось до 11 единиц

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. В Екатеринбурге в День города, 17 августа, время работы всех видов общественного ...08.04.2024 Власти Екатеринбурга определили шесть мест для парковки туристических автобусов в центре города
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин провел совещание, посвященное развитию ...16.08.2023 В Екатеринбурге в связи с празднованием 300-летия города будет ограничено движение транспорта по центральным улицам
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге в связи с празднованием 300-летия города с 17 по 20 августа будет ...25.04.2023 В Екатеринбурге с 25 апреля по 7 мая в связи с репетициями парада ко Дню Победы будут изменены маршруты девяти автобусов
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В связи с проведением тренировок военной техники к параду 9 мая в Екатеринбурге в ...11.08.2009 В связи с праздничными мероприятиями в честь Дня города муниципальный транспорт Екатеринбурга продлит режим работы 15 августа 2009 года до 01.00 16 августа 2009 года
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2009. Глава Екатеринбурга подписал постановление «О закрытии движения транспорта на период ...