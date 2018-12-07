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В федеральные суды Свердловской области назначено шесть новых судей
7 декабрь 2018 (17:34)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Указом gрезидента Российской Федерации от 6 декабря 2018 года № 695 «О назначении судей Федеральных судов» в федеральные суды Свердловской области назначено 6 судей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области назначен Станислав Сидоркин, ранее судья Свердловского областного суда, председатель пятого судебного состава судебной коллегии по гражданским делам.
Елена Шихалева назначена председателем Талицкого районного суда. До этого она исполняла обязанности председателя этого же суда.
Терентьева Марина назначена судьей в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Ранее она работала мировым судьей судебного участка № 2 Березовского судебного района.
Судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила назначена Наталья Аубакирова, ранее работавшая судьей Верхнесалдинского районного суда.
Екатерина Щербина стала судьей Серовского районного суда. До назначения она работала мировым судьей судебного участка № 2 Краснотурьинского района.
Этим же eказом судьей Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила назначена Екатерина Щукина. До назначения она работала помощником судьи Свердловского областного суда.
Заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области назначен Станислав Сидоркин, ранее судья Свердловского областного суда, председатель пятого судебного состава судебной коллегии по гражданским делам.
Елена Шихалева назначена председателем Талицкого районного суда. До этого она исполняла обязанности председателя этого же суда.
Терентьева Марина назначена судьей в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Ранее она работала мировым судьей судебного участка № 2 Березовского судебного района.
Судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила назначена Наталья Аубакирова, ранее работавшая судьей Верхнесалдинского районного суда.
Екатерина Щербина стала судьей Серовского районного суда. До назначения она работала мировым судьей судебного участка № 2 Краснотурьинского района.
Этим же eказом судьей Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила назначена Екатерина Щукина. До назначения она работала помощником судьи Свердловского областного суда.
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