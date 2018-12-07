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В Свердловской области руководители потребительского кооператива «Актив» обвиняются в хищении у граждан 1,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей некоммерческой организации Кредитный потребительский кооператив граждан «Актив».



Как сообщает пресс-служба ведомства, они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и пункту «а» части 2 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору».



Установлено, что с 2005 года по декабрь 2010 года обвиняемые являлись руководителями ЗАО «Еврогрупп» и НКО КПКГ «Актив» и под предлогом участия в торгах на рынке межбанковского обмена валют по свободным ценам совершили хищение более 1,3 млрд руб. у граждан. Кроме того, с 2008 по декабрь 2010 года обвиняемые похитили еще более 300 млн руб.



От действий злоумышленников пострадали более 26,5 тыс. граждан, общая сумма причиненного ущерба составила свыше 1,6 млрд руб. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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