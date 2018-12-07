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В 2020 году в России могут обязать регистрировать мобильные телефоны в базе данных операторов связи
7 декабрь 2018 (11:53)
УрБК, Москва, 07.12.2018. В России уже с февраля 2020 года могут обязать регистрировать сотовый телефон в специальной базе данных.
Как сообщает «Российская газета», регистрация будет происходить по идентификатору абонентского устройства IMEI, который присваивается аппарату при производстве. Такие поправки в закон о связи обсуждались на заседании Временной комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации. Стоимость регистрации телефона для физического лица не должна превышать сто рублей. Порядок регистрации пропишут в правительственном акте.
Данные о владельцах телефонов и самих аппаратах будут храниться как в базах данных операторов, так и в общей государственной базе. Телефоны, не зарегистрированные в этой базе, просто не смогут работать в сотовых сетях российских операторов. Таким образом предлагается бороться с «серым» импортом телефонов и исключить возможность использования краденых трубок.
Как сообщает «Российская газета», регистрация будет происходить по идентификатору абонентского устройства IMEI, который присваивается аппарату при производстве. Такие поправки в закон о связи обсуждались на заседании Временной комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации. Стоимость регистрации телефона для физического лица не должна превышать сто рублей. Порядок регистрации пропишут в правительственном акте.
Данные о владельцах телефонов и самих аппаратах будут храниться как в базах данных операторов, так и в общей государственной базе. Телефоны, не зарегистрированные в этой базе, просто не смогут работать в сотовых сетях российских операторов. Таким образом предлагается бороться с «серым» импортом телефонов и исключить возможность использования краденых трубок.
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