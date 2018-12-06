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Переводы на кредитные карты Сбербанка будут доступны только по ее номеру
6 декабрь 2018 (09:46)
УрБК, Москва, 06.12.2018. Сбербанк изменил механизм перевода средств на кредитную карту. Теперь зачислить на нее средства можно только по номеру карты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу финансово-кредитной организации.
«Сбербанк изменил механизм перевода средств. Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно — по номеру телефона либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты. Важно отметить, что абсолютное большинство держателей кредитных карт имеют и дебетовую карту, поэтому данное изменение их никак не затронет. Таким образом, если клиент хочет получить перевод именно на кредитную карту, ему достаточно предоставить отправителю только номер карты», — сообщили в банке.
В Сбербанке объяснили изменение тем, что в настоящее время денежные переводы зачисляются по номеру телефона на любую активную карту, в некоторых случаях переводы зачисляются на кредитную карту, что приносит клиентам банка неудобства, поскольку вывод средств с кредитной карты является платным.
«В настоящий момент переводы по номеру телефона от других клиентов Сбербанка зачисляются на любую активную карту клиента (дебетовую или кредитную). При этом держатели одновременно и дебетовых, и кредитных карт ожидают зачисления средств именно на дебетовую карту. В некоторых случаях, связанных с невозможностью зачисления на дебетовую карту, переводы зачисляются на кредитную карту. Это является причиной обращений клиентов, так как в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной», — пояснили в банке.
«Сбербанк изменил механизм перевода средств. Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно — по номеру телефона либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты. Важно отметить, что абсолютное большинство держателей кредитных карт имеют и дебетовую карту, поэтому данное изменение их никак не затронет. Таким образом, если клиент хочет получить перевод именно на кредитную карту, ему достаточно предоставить отправителю только номер карты», — сообщили в банке.
В Сбербанке объяснили изменение тем, что в настоящее время денежные переводы зачисляются по номеру телефона на любую активную карту, в некоторых случаях переводы зачисляются на кредитную карту, что приносит клиентам банка неудобства, поскольку вывод средств с кредитной карты является платным.
«В настоящий момент переводы по номеру телефона от других клиентов Сбербанка зачисляются на любую активную карту клиента (дебетовую или кредитную). При этом держатели одновременно и дебетовых, и кредитных карт ожидают зачисления средств именно на дебетовую карту. В некоторых случаях, связанных с невозможностью зачисления на дебетовую карту, переводы зачисляются на кредитную карту. Это является причиной обращений клиентов, так как в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной», — пояснили в банке.
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