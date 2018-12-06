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Переводы на кредитные карты Сбербанка будут доступны только по ее номеру

УрБК, Москва, 06.12.2018. Сбербанк изменил механизм перевода средств на кредитную карту. Теперь зачислить на нее средства можно только по номеру карты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу финансово-кредитной организации.



«Сбербанк изменил механизм перевода средств. Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно — по номеру телефона либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты. Важно отметить, что абсолютное большинство держателей кредитных карт имеют и дебетовую карту, поэтому данное изменение их никак не затронет. Таким образом, если клиент хочет получить перевод именно на кредитную карту, ему достаточно предоставить отправителю только номер карты», — сообщили в банке.



В Сбербанке объяснили изменение тем, что в настоящее время денежные переводы зачисляются по номеру телефона на любую активную карту, в некоторых случаях переводы зачисляются на кредитную карту, что приносит клиентам банка неудобства, поскольку вывод средств с кредитной карты является платным.



«В настоящий момент переводы по номеру телефона от других клиентов Сбербанка зачисляются на любую активную карту клиента (дебетовую или кредитную). При этом держатели одновременно и дебетовых, и кредитных карт ожидают зачисления средств именно на дебетовую карту. В некоторых случаях, связанных с невозможностью зачисления на дебетовую карту, переводы зачисляются на кредитную карту. Это является причиной обращений клиентов, так как в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной», — пояснили в банке.

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