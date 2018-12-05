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Объем предложения на рынке вторичного жилья Екатеринбурга за месяц сократился почти на 3%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилье Екатеринбурга, на 3 декабря составила 70 тыс. 679 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости.



Ценовой показатель продолжает расти: за месяц средняя цена на «вторичку» увеличилась на 0,7%, с начала года — на 5,1%, по отношению к аналогичному периоду прошлого года — на 5,2%.



По жилью в пригороде наблюдаем рост цен за месяц на 1,1%. Средняя цена квартир для пригородных территорий достигает отметки 52 тыс. 683 руб. за кв. м. Комнаты в коммунальных квартирах, демонстрируют хоть и незначительную, но положительную ценовую динамику (+0,1%). Квадратный метр на рынке комнат стоит в среднем 58 тыс. 615 руб.



Вместе с тем продолжается сокращение объема предложения на рынке: количество выставляемых на продажу объектов снизилось до 7 тыс. 600 квартир, что меньше на 2,9%, чем четыре недели назад, и на 17% с начала года (по базе данных УПН). Дополнительно на рынке присутствуют 700 квартир в пригороде (-1,3% за месяц) и комнаты в коммунальных квартирах в количестве 1 тыс. 530 объектов (-4,6% за месяц). Сроки экспозиции составляют чуть больше 3 месяцев.

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