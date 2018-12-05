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В Екатеринбурге начал работу Международный Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Сегодня в Екатеринбурге начал работу V Международный Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Тема форума в этом году: «Технологии информационного моделирования — начало эпохи цифрового строительства».



Напомним, мероприятие проходит с 5 по 7 декабря на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».



В этом году организаторы ожидают около 10 тыс. посетителей выставки и участников деловых и научных заседаний форума. В деловой программе примут участие 350 спикеров, в том числе 30 зарубежных.



Новыми направлениями работы форума стали реновация городских территорий мегаполисов (с сохранением памятников культурного наследия), применение автоматизированных технических систем и технологий информационного моделирования в строительстве (роботизированные технологии в изысканиях и строительстве), цифровое прототипирование информационного моделирования зданий и сооружений, а также управление и эксплуатация высотных зданий и сооружений.



Одновременно в павильоне № 3 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит выставка 100+ Technologies. В ней участвуют 100 экспонентов.

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