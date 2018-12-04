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На завершение ЕКАД планируется потратить 8,8 млрд рублей
4 декабрь 2018 (11:14)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Департаментом госзакупок Свердловской области объявлен тендер на строительство завершающего участка Екатеринбургской кольцевой автодороги. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.
По условиям торгов, подрядчику необходимо построить дорогу на участке Пермь — Екатеринбург и Екатеринбург — Полевской. Общая протяженность с транспортной развязкой — 11,44034 км. Стоимость — 8 млрд 862 млн руб.
Заявки на участие в тендере принимаются до 17 декабря, итоги подведут 24 декабря.
По условиям торгов, подрядчику необходимо построить дорогу на участке Пермь — Екатеринбург и Екатеринбург — Полевской. Общая протяженность с транспортной развязкой — 11,44034 км. Стоимость — 8 млрд 862 млн руб.
Заявки на участие в тендере принимаются до 17 декабря, итоги подведут 24 декабря.
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