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На завершение ЕКАД планируется потратить 8,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Департаментом госзакупок Свердловской области объявлен тендер на строительство завершающего участка Екатеринбургской кольцевой автодороги. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.



По условиям торгов, подрядчику необходимо построить дорогу на участке Пермь — Екатеринбург и Екатеринбург — Полевской. Общая протяженность с транспортной развязкой — 11,44034 км. Стоимость — 8 млрд 862 млн руб.



Заявки на участие в тендере принимаются до 17 декабря, итоги подведут 24 декабря.

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