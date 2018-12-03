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В Челябинской области надзорные органы пресекли незаконное перемещение через границу РФ более 86 тонн продукции
3 декабрь 2018 (17:48)
УрБК, Челябинск, 03.12.2018. В период с 26 ноября по 2 декабря 2018 года на российско-казахстанском участке границы РФ в пункте пропуска «Бугристое» (г. Троицк, Челябинская область) пресечено 10 попыток незаконного ввоза и вывоза 86,3 т небезопасной животноводческой и растительной продукции. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по региону.
В частности, пресечен ввоз на территорию РФ из Казахстана 80,8 т растительной продукции высокого фитосанитарного риска (винограда, лимонов, хурмы, лука, муки) и 0,4 т животноводческой продукции (сгущенного молока, меда, свинины). Вся продукция предполагалась к реализации в регионах России.
Причиной возврата стали недействительные фитосанитарные сертификаты при перевозке растительной продукции и отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов при перевозке животноводческой продукции.
Также за этот период Управление пресекло вывоз с территории России в Казахстан 5,1 т животноводческой продукции: 4,5 т колбасных изделий и 0,6 т сгущенного молока из Челябинска. Причина запрета вывоза — отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов.
В соответствии с требованиями законодательства Евразийского экономического союза растительная и животноводческая продукция без документов признана некачественной и потенциально опасной. За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства, овощей и фруктов виновные привлечены к административной ответственности по статьям 10.2 и 10.8 КоАП РФ.
Передвижение указанной продукции через границу запрещено. Водителям выданы предписания на возврат грузов.
В частности, пресечен ввоз на территорию РФ из Казахстана 80,8 т растительной продукции высокого фитосанитарного риска (винограда, лимонов, хурмы, лука, муки) и 0,4 т животноводческой продукции (сгущенного молока, меда, свинины). Вся продукция предполагалась к реализации в регионах России.
Причиной возврата стали недействительные фитосанитарные сертификаты при перевозке растительной продукции и отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов при перевозке животноводческой продукции.
Также за этот период Управление пресекло вывоз с территории России в Казахстан 5,1 т животноводческой продукции: 4,5 т колбасных изделий и 0,6 т сгущенного молока из Челябинска. Причина запрета вывоза — отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов.
В соответствии с требованиями законодательства Евразийского экономического союза растительная и животноводческая продукция без документов признана некачественной и потенциально опасной. За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства, овощей и фруктов виновные привлечены к административной ответственности по статьям 10.2 и 10.8 КоАП РФ.
Передвижение указанной продукции через границу запрещено. Водителям выданы предписания на возврат грузов.
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