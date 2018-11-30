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Компания Mitsubishi отзывает более 63 тыс. автомобилей в России

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. Компания Mitsubishi отзывает 63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander. Программа мероприятий представлена ООО «MMC Рус», которое является официальным представителем изготовителя Mitsubishi на российском рынке.



Как сообщается на сайте Росстандарта, отзыву подлежат автомобили Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя.



Уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi Outlander, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



«Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт», — говорится в сообщении.



На транспортных средствах будет произведено перемещение разъема в место, где возникновение неисправности исключено. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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