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В Свердловской области в ноябре выросли отпускные цены на социально-значимые продукты питания
30 ноябрь 2018 (10:23)
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. В Свердловской области в ноябре 2018 года выросли отпускные цены производителей на социально-значимые продукты питания. Об этом сообщается в документах на сайте Региональной энергетической комиссии (РЭК).
По данным, поступившим от АО «Ирбитский молочный завод», молоко и молочная продукция подорожала с 26 ноября 2018 года на 5%, масло «Крестьянское» — на 3%.
АО «Серовский городской молочный завод» сообщает, что молоко и молочная продукция подорожают с 1 декабря 2018 года на 7-9%, масло «Крестьянское» — на 8%.
МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат» сообщило, что хлеб «Крестьянский» из муки пшеничной 1 сорта (формовой) подорожает с 3 декабря 2018 года на 11%.
В качестве причины роста отпускных цен все производители указывают «увеличение материальных затрат и прочих расходов на производство и реализацию продукции».
По данным, поступившим от АО «Ирбитский молочный завод», молоко и молочная продукция подорожала с 26 ноября 2018 года на 5%, масло «Крестьянское» — на 3%.
АО «Серовский городской молочный завод» сообщает, что молоко и молочная продукция подорожают с 1 декабря 2018 года на 7-9%, масло «Крестьянское» — на 8%.
МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат» сообщило, что хлеб «Крестьянский» из муки пшеничной 1 сорта (формовой) подорожает с 3 декабря 2018 года на 11%.
В качестве причины роста отпускных цен все производители указывают «увеличение материальных затрат и прочих расходов на производство и реализацию продукции».
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