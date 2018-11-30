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В Свердловской области в ноябре выросли отпускные цены на социально-значимые продукты питания

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. В Свердловской области в ноябре 2018 года выросли отпускные цены производителей на социально-значимые продукты питания. Об этом сообщается в документах на сайте Региональной энергетической комиссии (РЭК).



По данным, поступившим от АО «Ирбитский молочный завод», молоко и молочная продукция подорожала с 26 ноября 2018 года на 5%, масло «Крестьянское» — на 3%.



АО «Серовский городской молочный завод» сообщает, что молоко и молочная продукция подорожают с 1 декабря 2018 года на 7-9%, масло «Крестьянское» — на 8%.



МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат» сообщило, что хлеб «Крестьянский» из муки пшеничной 1 сорта (формовой) подорожает с 3 декабря 2018 года на 11%.



В качестве причины роста отпускных цен все производители указывают «увеличение материальных затрат и прочих расходов на производство и реализацию продукции».

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