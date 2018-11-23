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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

УрБК, Челябинск, 23.11.2018. В Челябинской области на 24 ноября 2018 года объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



По прогнозам синоптиков, на территории Южного Урала ожидаются снег, метели, усиление ветра до 20 м/с.



«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения», — говорится в сообщении.



Также в ведомстве ожидают увеличение количества ДТП и ухудшение транспортной ситуации на дорогах. Кроме того, возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

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