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В России отменят госпошлину за выдачу автомобильных номеров
23 ноябрь 2018 (09:46)
УрБК, Москва, 23.11.2018. МВД готовит поправки в Налоговый кодекс, отменяющие госпошлину за выдачу государственных регистрационных знаков для автомобилей. Соответствующее уведомление размещено на портале regulation.gov.ru.
Как отмечает издание «Коммерсантъ», нововведение необходимо в связи с принятием закона «О государственной регистрации транспортных средств», который вступит в силу в августе 2019 года. С этого момента ГИБДД не будет выдавать сами госзнаки — их надо будет заказывать у официальных производителей. Предельные тарифы установит ФАС, при этом госпошлину отменят.
Госавтоинспекция будет назначать автовладельцам только сочетание букв и цифр (впоследствии, возможно, появятся официальные аукционы по продаже «красивых» номеров).
На сегодняшний день госпошлина составляет 2 тыс. руб.
Как отмечает издание «Коммерсантъ», нововведение необходимо в связи с принятием закона «О государственной регистрации транспортных средств», который вступит в силу в августе 2019 года. С этого момента ГИБДД не будет выдавать сами госзнаки — их надо будет заказывать у официальных производителей. Предельные тарифы установит ФАС, при этом госпошлину отменят.
Госавтоинспекция будет назначать автовладельцам только сочетание букв и цифр (впоследствии, возможно, появятся официальные аукционы по продаже «красивых» номеров).
На сегодняшний день госпошлина составляет 2 тыс. руб.
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