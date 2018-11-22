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Госдума приняла закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии

УрБК, Москва, 22.11.2018. Госдума на пленарном заседании 22 ноября 2018 года приняла правительственный закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии в России до 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».



Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.



Закон продлевает «заморозку» отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

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