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Госдума приняла закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии
22 ноябрь 2018 (13:41)
УрБК, Москва, 22.11.2018. Госдума на пленарном заседании 22 ноября 2018 года приняла правительственный закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии в России до 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.
Закон продлевает «заморозку» отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.
Закон продлевает «заморозку» отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
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