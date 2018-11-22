Новости дня
В аэропорту Челябинска задержали более 223 кг красной икры
22 ноябрь 2018 (12:12)
УрБК, Челябинск, 22.11.2018. В аэропорту Челябинска 21 ноября 2018 года в 22.50 сотрудники южноуральского Управления Россельхознадзора задержали 223,3 кг красной зернистой икры.
По данным пресс-службы ведомства, груз принадлежал пассажиру рейса Москва — Челябинск. Икра неизвестного происхождения прибыла без сопроводительных документов и маркировки. Это является нарушением статьи 15 ФЗ «О ветеринарии», статьи 3, пункта 2 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Продукция признана потенциально опасным.
Икра помещена на склад на ответственное хранение. Пробы продукции отправятся на исследование.
По данным пресс-службы ведомства, груз принадлежал пассажиру рейса Москва — Челябинск. Икра неизвестного происхождения прибыла без сопроводительных документов и маркировки. Это является нарушением статьи 15 ФЗ «О ветеринарии», статьи 3, пункта 2 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Продукция признана потенциально опасным.
Икра помещена на склад на ответственное хранение. Пробы продукции отправятся на исследование.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Верхней Пышме ФСБ и Россельхознадзор уничтожили 112 кг нелегальной красной икры
- В аэропорту Кольцово задержали 11 кг черной икры из Китая
- Более 27 тонн красной икры задержано в аэропорту Хабаровска
- На Камчатке обнаружено почти 30 тонн бесхозной красной икры
- На складе в Москве обнаружено пять тонн икры без документов