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В аэропорту Челябинска задержали более 223 кг красной икры

УрБК, Челябинск, 22.11.2018. В аэропорту Челябинска 21 ноября 2018 года в 22.50 сотрудники южноуральского Управления Россельхознадзора задержали 223,3 кг красной зернистой икры.



По данным пресс-службы ведомства, груз принадлежал пассажиру рейса Москва — Челябинск. Икра неизвестного происхождения прибыла без сопроводительных документов и маркировки. Это является нарушением статьи 15 ФЗ «О ветеринарии», статьи 3, пункта 2 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Продукция признана потенциально опасным.



Икра помещена на склад на ответственное хранение. Пробы продукции отправятся на исследование.

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