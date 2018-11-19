В Индустриальном парке ММК построят новый завод

Фотография предоставлена пресс-службой ММК

ООО «ММК-Индустриальный парк» совместно с АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» и ООО «Завод металлургических раскислителей» в ходе 24-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, в Магнитогорске планируется построить предприятие по производству раскислителей для стали. Завод хотят запустить уже в I квартале 2019 года.Подписи под соглашением поставили директор Индустриального парка ММК Владимир Дремов, директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексей Бобов и директор Завода металлургических раскислителей Евгений Жердев.Проект планируется реализовать на территории Индустриального парка ММК. Такое решение принято неслучайно: данная площадка представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью.ООО «ММК-Индустриальный парк» прошло аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли РФ, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот: обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. Развивается на площадке и система сервисной поддержки действующих резидентов: в текущем году появилась возможность страхования, обучения и переподготовки персонала, осуществляется банковское обслуживание по индивидуальным предложениям.В новое производство раскислителей для стали на первом этапе будет инвестировано 70 млн руб., что обеспечит создание 30 новых рабочих мест. Во многом уникальная продукция завода будет предназначена для первичного раскисления на выпуске металла из сталеплавильных агрегатов, на установках доводки металла и на агрегатах печь-ковш. Объём производства составит до 10 тыс. т раскислителей в год. География поставок продукции охватит как отечественный рынок, так и экспортные направления: страны СНГ, Европу и Азию.Отметим, что ООО «Завод металлургических раскислителей» — дочернее предприятие компании «Торговый дом ТМЗ». Оно производит и поставляет раскислители для стали на рынки России, СНГ и Восточной Европы с 2015 года. В основе производства лежат собственные ноу-хау. На предприятии создано инженерное подразделение и R&D центр.В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области поясняют, что проект является примером промышленной кооперации между инновационными предприятиями и флагманами региональной и общероссийской экономики. Подобное сотрудничество позволяет повысить эффективность производственных процессов, способствует диверсификации экономики и созданию рабочих мест.Между тем Магнитогорский металлургический комбинат продолжает работу в данном направлении. Так, для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство ПАО «ММК» приняло решение о софинансировании проектов, реализуемых резидентами ООО «ММК-Индустриальный парк». Оно будет предоставляться на конкурсной основе для создания нового или расширения существующего производства. Доля софинансирования составляет до 30% от суммы проекта, но не более 15 млн руб.«Это еще один стимул для предприятий, решивших организовать промышленное производство в Индустриальном парке ММК. Резиденты Индустриального парка уже пользуются инструментами региональной поддержки: обнулена ставка налога на имущество, ставка налога на прибыль снижена на 3,5%. Действует льготная арендная ставка: всего 66 руб. за квадратный метр в месяц, что вдвое ниже средней арендной ставки в Магнитогорске», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.Таким образом, в Магнитогорске промышленная кооперация между крупным бизнесом и инновационными предприятиями, становящимися резидентами Индустриального парка ММК, может выйти на новый уровень. Это создает максимально благоприятные условия для появления и развития в Челябинской области уникальных современных производств.