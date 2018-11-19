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Финалисты социального проекта ЕВРАЗа выступили на концерте в Междуреченске

УрБК, Междуреченск, 19.11.2018. Компания EVRAZ plc (ЕВРАЗ), МТС и администрация Междуреченского городского округа объявили результаты конкурса юных вокалистов «Суперхит», который прошел в Междуреченске в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Об этом сообщает Управление по связям с общественностью ООО «Распадская угольная компания».



Победители получили возможность выступить на гала-концерте «SuperДети Поколения М» вместе с хэдлайнерами проекта, артистами «Эколь» и участниками популярного телешоу «Голос.Дети».



«Первое место в конкурсе заняла четырнадцатилетняя Татьяна Шулаякова, поразившая жюри мощным исполнением песни «Стороною дождь». На втором месте — тринадцатилетняя София Командина, записавшая для конкурса песню Je veux на французском языке, третье место занял одиннадцатилетний Захар Скогорев. Обладательницей специального приза за поддержание национальных традиций стала Галина Рыжкова одиннадцати лет, выступившая в русском народном жанре», — говорится в сообщении.



«Важно, что благодаря проекту «Поколение М» у юных междуреченцев появилась возможность реализовать свой творческий потенциал. В его рамках прошли мастер-классы, на которых дети учились вокалу, народному танцу, актерскому мастерству. Ребята с удовольствием в них участвовали. Поддерживая проект «Поколение М», мы помогаем юным талантам Междуреченска развиваться», — считает директор по персоналу Распадской угольной компании ЕВРАЗа Андрей Чирыкин.



«За время проведения проекта в Междуреченске мы успели убедиться, насколько талантливые здесь ребята. Лучшие вокалисты города дополнили уже большую команду победителей «Поколения М» по разным направлениям творчества. И каждый из них, благодаря участию проекте, получил возможность сделать большой профессиональный шаг в творческой сфере. Их истории успеха являются наглядными примерами того, как современные технологии позволяют помогать в развитии таланта всем детям, независимо от того, живут они в столице или в регионе», — рассказал директор МТС в Кемеровской области Сергей Зданович.



«Междуреченск — город талантливых детей, талантливой молодежи! Отрадно, что благодаря проекту «Поколение М», любой ребенок может попробовать свои силы в различных конкурсах. Это современный формат дополнительного творческого образования, который, безусловно, очень интересен уже тем, что мотивирует активнее развивать свой потенциал и достигать поставленных целей. Надеемся, что лучшие вокалисты «Поколения М» из Междуреченска прославят родной город не только на городских, региональных, но и на всероссийских площадках», — рассказала заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Наталья Хвалевко.



Гала-концерт «SuperДети Поколения М», ознаменовавший финал конкурса «Суперхит», стал очередным этапом реализации трехстороннего соглашения между ЕВРАЗом, МТС и администрацией Междуреченского городского округа о сотрудничестве по развитию социокультурной сферы Междуреченска. Соглашение предусматривает реализацию в 2017-2018 годах комплексной социальной программы для широкого круга жителей города на базе возможностей всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М» при финансировании Распадской угольной компании ЕВРАЗа и поддержке администрации Междуреченского городского округа.

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