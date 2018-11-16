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Суд в Екатеринбурге назначил условные сроки двум членам «похоронной» ОПГ

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении членов организованной преступной группы, которые занимались устрашением конкурентов в сфере ритуального бизнеса.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на скамье подсудимых находились инспектор в ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» Максим Чайка, предполагаемые лидеры ОПГ Денис Синяк и Александр Шишкин, а также Сергей Кадочников, Егор Аммосов, Виталий Объещиков. Им были предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью и имуществу, организация разбоя группой лиц по предварительному сговору.



По версии следствия, М. Чайка, используя свое положение в МУП, согласился отказаться от части заказов в пользу ритуального бизнеса Дениса Синяка и Александра Шишкина. Для наращивания прибыли члены ОПГ решили также запугать конкурентов в сфере ритуального бизнеса. С октября 2015 года по май 2016 года было сожжено 10 автомобилей, которые принадлежали фирмам, предоставляющим похоронные услуги.



Гособвинение запрашивало для Александра Шишкина наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; для Дениса Синяка — 7 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении; для Максима Чайки — 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; для Сергея Кадочникова — 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении; для Егора Аммосова — 5 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Суд назначил А. Шишкину наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще два члена ОПГ получили условные сроки: М. Чайка — 2 года лишения свободы условно, С. Кадочников — 1 год 2 месяца. Денис Синяк и Егор Аммосов были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

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