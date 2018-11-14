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В Ивделе алкомаркет «Красное и Белое» оштрафован на 100 тыс. рублей за отсутствие ценников

УрБК, Ивдель, 14.11.2018. По результатам проверки Роспотребнадзора в магазине «Красное и Белое» (ООО «Авангард») в Ивделе было установлено отсутствие ценников на коньяк «Российский «Три звездочки», напиток крепкий алкогольный бренди «Созвездие вершин». Также было выявлено нарушение при проверке сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



По результатам проверки сотрудником Роспотребнадзора было вынесено постановление об административном правонарушении ООО «Авангард» по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 100 тыс. руб.



Решением судьи Серовского районного суда указанное постановление изменено. Из решения исключен вывод о виновности юридического лица, касающийся сопроводительной документации. В остальной части постановление оставлено в силе.



ООО «Авангард» подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой ставил вопрос об изменении решения судьи и постановления должностного лица в части квалификации действий предприятия.



Судья апелляционной инстанции, изучив материалы дела, счел, что действиям ООО дана верная юридическая оценка по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, поскольку нарушением иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции является нарушение любых правил продажи этой продукции, в том числе и отсутствие ценников на алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Оснований для отмены или изменения постановления должностного лица и решения суда первой инстанции апелляционный суд не нашел. Решение Серовского районного суда оставлено без изменения.

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