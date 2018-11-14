Новости дня

Челябинское УФАС начало внеплановые проверки розничных продавцов бензина

14 ноябрь 2018 (11:16)

УрБК, Челябинск, 14.10.2018. Управление ФАС России по Челябинской области начало внеплановые проверки «независимых» сетей автозаправочных станций на предмет превышения цены в регионах более чем на 4%.

Как сообщает пресс-служба ведомства, решение принято 31 октября 2018 года на совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака с органами власти и нефтяными компаниями.

Челябинское УФАС России осуществляет ежедневный мониторинг розничных цен ООО «Регион», которое с 26 июня по 9 ноября этого года снизило цены на бензин АИ-92 с 41,7 руб. до 40,8 руб. (2,16%), на АИ-95 — с 43,8 руб. до 43,4 руб. (1,15%). Также ведомство еженедельно изучает информацию о ценах на ООО «Газпромнефть-Центр», ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» и ООО «Башнефть-Розница».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: