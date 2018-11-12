Новости дня

ГИБДД предложила ввести штраф в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение

УрБК, Москва, 12.11.2018. Госавтоинспекция разработала законопроект, предполагающий штраф в 5 тыс. руб. за опасное вождение. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава российской ГИБДД Михаил Черников.



«Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тыс. рублей», — сообщил Михаил Черников.



Он отметил, что в Госдуму внесены разработанные другими ведомствами законопроекты, затрагивающие вопросы безопасности дорожного движения.



«Например, это законопроект, разработанный Минтрансом, об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути: предлагается увеличить штраф за нарушение до 5 тыс. руб.», — сказал он.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: