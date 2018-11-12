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ГИБДД предложила ввести штраф в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение
12 ноябрь 2018 (12:47)
УрБК, Москва, 12.11.2018. Госавтоинспекция разработала законопроект, предполагающий штраф в 5 тыс. руб. за опасное вождение. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава российской ГИБДД Михаил Черников.
«Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тыс. рублей», — сообщил Михаил Черников.
Он отметил, что в Госдуму внесены разработанные другими ведомствами законопроекты, затрагивающие вопросы безопасности дорожного движения.
«Например, это законопроект, разработанный Минтрансом, об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути: предлагается увеличить штраф за нарушение до 5 тыс. руб.», — сказал он.
«Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тыс. рублей», — сообщил Михаил Черников.
Он отметил, что в Госдуму внесены разработанные другими ведомствами законопроекты, затрагивающие вопросы безопасности дорожного движения.
«Например, это законопроект, разработанный Минтрансом, об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути: предлагается увеличить штраф за нарушение до 5 тыс. руб.», — сказал он.
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