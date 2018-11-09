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Участники благотворительного проекта УБРиР прошли тестирование по профориентации

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Участники благотворительной программы УБРиР «Дети верят в чудо», занимающейся социальной адаптацией детей, оставшихся без попечения родителей, прошли компьютерное тестирование по профориентации. Итоги тестов помогут определиться с будущей профессией и более целенаправленно подготовиться к ней. Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.



Участие в тестировании приняла группа воспитанников екатеринбургского детского центра «Каравелла». Часть из них уже определилась с будущей профессией и была рада подтвердить свои предпочтения с помощью компьютерной программы. Другие пока не решили, в какой сфере хотели бы реализоваться во взрослой жизни, им результаты тестов помогут в выборе направления.



Тестирование проводили специалисты Уральского федерального университета по методике, разработанной московскими учеными из центра «Гуманитарные технологии». По результатам тестирования ребята получили диаграммы и графики их склонностей и интересов, которые помогли расшифровать специалисты УрФУ.



«Для детей, лишенных родительского тепла, особо актуален вопрос профессиональной ориентации — у них нет рядом взрослых, которые могли бы рассказать о своих профессиях. Кроме того, если в обычных семьях как-то поддерживают амбиции детей, то дети-сироты зачастую даже не ставят себе масштабные цели на будущее. Наша задача заключается в том, чтобы провести профессиональное тестирование детей, выявить их склонности, сильные и слабые стороны. А также обсудить с ними их будущее, помочь нарисовать карьерную траекторию. Методика является хорошей отправной точкой для того, чтобы наметить ориентиры будущей профессии. После того, как ребята проходят такое профтестирование, с ними проводятся собеседование и консультация специалиста, который помогает разобраться в полученных результатах, обсуждает возможности будущего обучения и профессии», — поясняет начальник управления дополнительного образования и профориентации УрФУ Максим Шнырев.



Тестирование — один из этапов благотворительного проекта Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) «Дети верят в чудо», цель которого — дать возможность детям, воспитывающимся без родителей, найти свой путь в жизни и профессию своей мечты.



«Идея программы помощи в профориентации наших подопечных родилась как результат долгосрочного сотрудничества банка с детскими учреждениями. Осознавая необходимость материальной помощи детям-сиротам, мы также видим потребность ребят в помощи с адаптацией к взрослой жизни, которую в семьях помогают решить родители. Определить способности и наклонности ребенка, выбрать профессию, соответствующую им, помочь получить желанную специальность и стать успешным в жизни — задачи, которые мы пытаемся решить в рамках программы «Дети верят в чудо». Отзывы наставников детей и их самих показывают, что мы на верном пути», — прокомментировала директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.



Следующим шагом программы «Дети верят в чудо» станет индивидуальная работа школьников с наставниками — состоявшимися профессионалами в выбранной ребенком сфере деятельности. Участники проекта получат практические навыки и представления о специальности, смогут спланировать дальнейшую учебу. Те из них, кто определился с профессией своей мечты, уже начали работу с наставниками, остальным только предстоит найти себя.

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